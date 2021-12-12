الدفاع المدني: اخماد حريق داخل مستشفى الحسين التعليمي في الديوانية

2021/12/12 | 10:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الاحد، حريق اندلع داخل غرفة الأشعة في الطابق الأول بمستشفى الحسين التعليمي في محافظة الديوانية .وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني، أن “فرقها أخلت الكوادر الطبية والمراجعين من المواطنين بالتزامن مع عمليات اخماد الحريق ومنعت امتداد النيران داخل المستشفى وأنهت الحادث من دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم أضرارها […]

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