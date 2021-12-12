2021/12/12 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن الحشد الشعبي، اليوم الاحد، تدمير مضافة لتنظيم داعش الإرهابي، في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من اللواء الأول بالحشد الشعبي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير مضافة لـ”داعش” في جبال حمرين المركز الخبري الوطني.

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