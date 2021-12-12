2021/12/12 | 10:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اكد اختصاصي الوبائيات الاردني الدكتور عبد الرحمن المعاني ان الاردن صار يتصدر دول الشرق الأوسط بأعداد الإصابات بفيروس كورونا حيث تجاوز الأردن إيران التي تعتبر اكثر دول الإقليم انتشارا للكورونا كما تجاوز الأردن العراق التي تعتبر الأعلى عربيا بإصابات فيروس كورونا بأكثر من مليون إصابة حاليا.وقال المعاني اما بخصوص أعداد الوفيات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاردن تتصدر دول الشرق الاوسط باصابات كورونا.. تجاوزت ايران اقليميًا والعراق عربيًا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاردن تتصدر دول الشرق الاوسط باصابات كورونا.. تجاوزت ايران اقليميًا والعراق عربيًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).