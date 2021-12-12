2021/12/12 | 10:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت القوات الأمنية، اليوم الأحد، من اعتقال 6 متهمين بينهم وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان.وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 6 متهمين بينهم اربعة بالإرهاب في ميسان المركز الخبري الوطني.

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