2021/12/12 | 10:53 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت القوات الأمنية، اليوم الأحد، من اعتقال 6 متهمين بينهم وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان.
وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 6 متهمين بينهم اربعة بالإرهاب في ميسان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 6 متهمين بينهم اربعة بالإرهاب في ميسان المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 6 متهمين بينهم اربعة بالإرهاب في ميسان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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