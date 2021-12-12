استدعاء ’صقر بغداد’ بعد معلومات عن ’أجسام غريبة’ في مدينة الصدر

2021/12/12 | 10:55 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الاعلام الأمني=========عَمَلِيَّات بَغْدَاد: القبض على (17) متهما بينهم تجار ومروجين للمواد المخدرة وضبط كدس من المواد المتفجرة واسلحة غير مرخصة شرقي العاصمة=========تستمر القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بتنفيذها واجباتها للبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح بهدف ملاحقة عصابات الشر والجريمة المنظمة وتجار ومروجي المواد المخدرة ، وعلى ضوء معلومات استخبارية تمكنت قطعات المقر المتقدم في جانب الرصافة المتمثلة بفرقة المشاة الحادية عشرة وبإشراف ومتابعة من قبل اللواء الركن قائد الفرقة اعلاه من القاء القبض على (15) متهماً بينهم ثلاثة متهمين بحيازة وترويج المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كمية منها، مع ثلاثة مسدسات غير مرخصة ورمانة يدوية واحدة وخمسة أجهزة تستخدم للتعاطي، في سياق متصل تمكنت قوة أخرى من الفرقة ذاتها وعلى ضوء معلومات من المواطنين من أبناء منطقة الحبيبية تفيد بوجود اجسام غريبة بين قطاعي (٧٥ و٨٠ ) في "مدينة الصدر" وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل و استدعاء الجهد الهندسي (صقر بغداد) وهندسة الفرقة اذ تبين وجود قنابر مختلفة الانواع (تالفة) تم التعامل معها بشكل فني ومهني وتم رفعها بدون حادث يذكر ، وفي هذا الشأن تثمن قيادة عمليات بغداد تعاون المواطنين مع اخوانهم في القوات الامنية والاخبار الفوري عن الحالات المشتبه بها والتي تهدف الى الحفاظ على الامن والاستقرار في محافظة بغداد.في صعيد أمني آخر تمكنت قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات الوطني العراقي من القاء القبض على متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة في منطقة "البلديات" من سكنة محافظة "القادسية" يستقلون عجلة نوع سمند وضبط بحوزتهم نصف كيلو من مادة الكرستال المخدرة جاء ذلك بعد متابعتهم بشكل دقيق.د، وفي الاثناء تمت إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا.=========١٢ كانون الاول ٢٠٢١

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