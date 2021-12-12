بن سلمان يهنئ العراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة

2021/12/12 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان••••••••••

تلقّى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، صباح الأحد، اتصالاً هاتفياً من ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء ، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وقدّم ولي العهد السعودي التهنئة للسيد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره، وبما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 12- كانون الأول- 2021

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