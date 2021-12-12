100 عام من المتغيّرات .. احتفال العراق بإكسبو دبي 2020

2021/12/12 | 10:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/ نينا/ احتفل العراق، عبر معرض إكسبو 2020 دبي، بمرور 100 عام، قرن من الزمان، على تأسيس دولته الحديثة في العام 1921، قرن شهد عشرات، بل مئات المحطات الكبرى، والمواقف الشاخصة في حياة بلد اعتاد على المزج بين الحرب والسلم، والشد والجذب إلى الحد، الذي جعل منه «موطناً» لولادة وتأسيس مراحل فارقة في حياة أوطان وشعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع.وفي أجواء اعتاد على تنظيمها معرض إكسبو 2020 دبي، احتفل العراقيون تحت قبة الوصل، باليوم الوطني لجمهورية العراق، وبالمئوية الأولى للدولة العراقية الحديثة، وسط حضور رسمي عالي المستوى من الجانبين الإماراتي والعراقي، واستمتاع زوار الحدث العالمي بالعروض المتنوعة، والفقرات الفنية التي اشتمل عليها الحفل.ورغم تعدد وتنوع المحطات التي شهدتها الـ 100 عام أو القرن الأول من عمر العراق، وصعوبة حصرها على عجالة، إلا أن هناك محطات تاريخية حافلة بالمتغيرات في مئوية العراق الأولى، لا يمكن لأي عراقي أن يغفلها أو تغيب عن باله وخاطره مهما تقادمت الأيام والسنون، منها إعلان تأسيس الدولة العراقية الأولى في 1921، وجلوس الملك فيصل الأول على عرش الحكم في بغداد، ثم سلسلة الأحداث في الأعوام 1958 و1963 و1968، وحروب 1948 و1973 و1980 و1990، قبل أن ينتهي الحال بالمتغير الأهم على الإطلاق، ألا وهو حرب العام 2003، وما تبعه من محطات فارقة اتسمت في أغلبها بالخطورة المباشرة على مصير العراق.وأبدى عمر المعاضيدي المدير العام لجناح العراق في معرض «إكسبو 2020 دبي»، سعادته الغامرة بإقامة يوم وطني للعراق في الحدث العالمي الكبير، واصفاً الحضور الإماراتي للحفل بالرائع، لافتاً إلى أن ذلك يجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين العراقي والإماراتي، مشيداً بتفاعل أبناء الجالية العراقية في الإمارات مع الحفل بالحضور والمشاركة الوجدانية.وأضاف: الاحتفال بالمئوية الأولى للعراق في معرض «إكسبو 2020 دبي» حدثاً بارزاً، وذات نكهة خاصة جداً، كونه أقيم وسط العالم المشارك في الحدث الدولي، منوهاً بأن مرور 100 عام، أي قرنمن الزمان على تأسيس الدولة العراقية، يجسد عراقة العراق وعمقه التاريخي، وبعده الحضاري، لافتاً إلى أن العراق يخطو بثقة نحو المستقبل المشرق بفضل جهود أبنائه، ووقفة أشقائه العرب، وفي مقدمتهم الإمارات.وكشف المعاضيدي النقاب عن أن جدول نشاط جناح العراق في معرض «إكسبو 2020 دبي»، يشتمل على حزمة مميزة من الفعاليات، من بينها ندوة حول واقع ومستقبل المصارف العراقية تقام اليوم الأحد في الجناح، بمشاركة عراقية فاعلة من أهل الاختصاص، وبحضور ضيوف عرب وأجانب، مشيراً إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد فعاليات متنوعة في قطاعات حياتية اقتصادية وتجارية واستثمارية، وبما يعكس رغبة العراق في فتح أبوابه أمام العالم لاغتنام الفرص الواعدة، التي تزخر بها بلاد ما بين النهرين./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (100 عام من المتغيّرات .. احتفال العراق بإكسبو دبي 2020) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (100 عام من المتغيّرات .. احتفال العراق بإكسبو دبي 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).