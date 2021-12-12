كيف تنمو الموهبة؟ - فاطمة ناعوت

2021/12/12 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial موهبةُ الموسيقى لا تكفي دون صقلها بالإنصات الجيد لوقع الكون وإيقاعه؛ للتعلّم من زقزقة العصافير ووشوشة الأغصان لحفيف أوراق الشجر، والإنصاتُ المتأمل لنقيق الضفدع وهزيم الرياح وصرخات البراكين وفحيح الحيّات وهدير الماء وهديل الحمام.



وموهبة الرسم كذلك لا تكفي دون تدريب العين على التقاط إيقاع اللون وفكّ شفرات ألغازه وفض تعويذة الفرشاة والزيت والتوال والفحم.



أيضًا موهبة ا ......





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