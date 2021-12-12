استقالة قرداحي - حمدى عبد العزيز

2021/12/12 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز تابعت المؤتمر الصحفي الذي عقده جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني المزمع ، والذي اعلن استقالته نتيجة الضغوط الإقليمية والدولية التي احكمت الحصار علي لبنان وعلي الوزير طلباً لهذه الإستقالة ..واعتقد أن في حالة تعرض لبنان (لاقدر الله) لعملية اجتياح إسرائيلي لن تبذل هذه الأطراف الإقليمية والدولية أي جهد ذات قيمة في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي ..المؤسف في هذا المشهد ، ومايثير الحزن والأسي من وجه ......





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