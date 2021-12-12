كارثة مفاجئة.. انهيار مبنى سكني بعد انفجار قوي في جنوب إيطاليا

2021/12/12 | 11:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وفقد ثمانية أشخاص آخرين على الأقل بعد انهيار مبنى في بلدة رافانوسا بجنوب إيطاليا في ساعة مبكرة من صباح الأحد، حسبما ذكرت خدمة الإطفاء الإيطالية فيجيلي ديل فوكو على حسابها الرسمي على تويتر.

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