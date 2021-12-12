2021/12/12 | 11:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف وزير النفط احسان عبد الجبار، الاحد، عن السعي الى زيادة الانتاج النفطي الى 8 ملايين برميل نفط، مع العمل على زيادة كميات الغاز المنتجة من الحقول النفطية.وقال عبد الجبار في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يخطط لزيادة إنتاج النفط لـ 8 ملايين برميل يوميا المركز الخبري الوطني.

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