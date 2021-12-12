نقاد يتهمون السعودية بـ

2021/12/12 | 11:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الأسبوع الماضي، في مدينة جدة السعودية، وسط اتهامات للمملكة "باستخدام الثقافة لتبييض سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان"، وذلك بعد أيام فقط من "الجدل المماثل" الذي ألقى بظلاله على استضافتها لسباق الفورمولا 1 للمرة الأولى، وفقا لصحيفة "الغارديان".

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