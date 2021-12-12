2021/12/12 | 11:08 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خريجون يغلقون بوابة مبنى تربية ديالى ويهددون بالتصعيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/12 | 11:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خريجون يغلقون بوابة مبنى تربية ديالى ويهددون بالتصعيد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خريجون يغلقون بوابة مبنى تربية ديالى ويهددون بالتصعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).