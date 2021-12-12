الخارجية: إجلاء أكثر من 3500 من العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية

2021/12/12 | 11:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، إجلاء أكثر من 3500 من العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية.وذكر المُتحدِّث باسم الوزارة أحمد الصَحّاف في بيان، أن “الوزارة تمكنت من تحقيق (9) رحلات للإجلاء من منيسك بواقع (3556) مسافراً وبالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية”.، مبيناً، منح (383) جواز مرور لمن فقدوا جوازات سفرهم،في بيلاروسيا،ليتوانيا،لاتيفيا،بولندا حتى الآن”.واضاف […]

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