الكاظمي وبن سلمان يبحثان العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك

2021/12/12 | 11:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن ولي العهد السعودي قدم التهنئة لرئيس الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.



وأشار إلى أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره، وبما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

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