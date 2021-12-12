التعليم تعلن نتائج القبول المركزي لطلبة الجامعات وتحدد موعد بدء الفصل الدراسي

2021/12/12 | 11:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الأحد، نتائج القبول المركزي لطلبة الجامعات، فيما حددت موعد بدء الفصل الدراسي للطلبة المقبولين.وقال وزير التعليم نبيل عبد الصاحب، في مؤتمر صحفي، انه “تقرر اعتبار يوم الاحد المقبل موعد بدء الفصل الدراسي للطلبة المقبولين بالجامعات”، مبينا ان “عدد الطلبة المقبولين ضمن الدراسة الصباحية بلغ 154650 طالباً”.واوضح، ان “عدد الطلبة المتقدمين على القناة العامة 142980 طالباً وبواقع 78606 طالباً في الفرع الاحيائي و24592 الفرع التطبيقي و39782 الفرع الادبي”، مبينا ان “عدد الطلبة المقبولين بلغ 137277 وبواقع 74782 في الفرع الاحيائي و23488 الفرع التطبيقي و39007 الفرع الادبي”.واضاف، ان “عدد الطلبة المقبولين في كليات […]

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