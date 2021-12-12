2021/12/12 | 12:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة التجارة يوم الأحد عن وصول الباخرة ( M/V BEINDA) المحملة بالرز التايلندي المنشأ والمخصص لصالح السلة الغذائية.

وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي في بيان اليوم، ان الباخرة وصلت الى منطقة الادلاء والمحملة بمادة الرز التايلندي المستورد وبكمية (44,000 ) طن.

وأضافت أن ملاكات السيطرة النوعية في ام قصر باشرت بسحب النماذج لاجراء الفحوصات المختبرية عليها بغية التاكد من سلامة المادة.

وأفصحت الموسوي في ذات الوقت عن قرب وصول كميات اخرى من مادة الرز وذلك دعما للسلة الغذائية .

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول باخرة محملة بنحو 45 الف طن من الرز التايلندي الى العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول باخرة محملة بنحو 45 الف طن من الرز التايلندي الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).