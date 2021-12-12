2021/12/12 | 12:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة التجارة عن وصول الباخرة( M/V BEINDA) المحملة بالرز التايلندي المنشأ والمخصص لصالح السلة الغذائية.وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي في بيان اليوم، ان “الباخرة وصلت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تعلن وصول 50 الف طن من الرز التايلندي المركز الخبري الوطني.

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