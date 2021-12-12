2021/12/12 | 12:05 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حقائق يكشفها برنامج صباح دجلة عن ركوب الخيل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: h_650c2EcD0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حقائق يكشفها برنامج صباح دجلة عن ركوب الخيل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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