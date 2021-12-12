2021/12/12 | 12:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاحد، جدول رحلاتها ليوم الاثنين الموافق 13/ 12/ 2021.

ظهرت المقالة بالجدول..



رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالجدول.. رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالجدول.. رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).