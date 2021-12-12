سقطت ملتهبة من السماء.. شاهد لحظات تحطم طائرة واشتعالها

2021/12/12 | 12:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة مروعة تحطمت طائرة بعد اشتعالها في سماء مدينة بيدفورد في مقاطعة هيلزبورو بولاية نيو هامبشاير الأمريكية، ورصدت كاميرا لحظات الحادث الأولى وكانت الطائرة قادمة من مقاطعة إيسيكس نيو جيرسي إلى مطار مانشستر بوسطن الإقليمي وهي من طراز "سويارينغن إس أي 26" تديرها شركة "كاسل آفييشن."

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