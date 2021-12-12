أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي.. بينيت يزور الإمارات اليوم

2021/12/12 | 12:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى الإمارات، اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يلتقي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في زيارة هي الأعلى مستوى منذ تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي.

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