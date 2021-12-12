إعادة العلاقات بين الشعوب ضرورة تاريخية - ليلى موسى

2021/12/12 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليلى_موسى لضمان القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى الحفاظ على المكتسبات وديمومة تحكمها بالسياسة الإقليمية والعالمية ومصائر الشعوب ومقدراتها؛ والمزيد من إحكام قضبتها على المنطقة تسخيراً لأجنداتها ومصالحها؛ وذلك عبر وضع استراتيجية محكمة ومحنكة بفرض واقع سياسي واجتماعي واقتصادي جديد للمنطقة عبر تقسيمها وفق خرائط وتقسيمات وفرض حدود مصطنعة وأنظمة حكم سياسية، وتنصيب حكام وتشكيل دول وكيانات إقليمية تؤدي أدوار ......





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