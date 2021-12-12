الكاظمي وبن سلمان يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك

2021/12/12 | 12:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك.وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن ولي العهد السعودي قدم التهنئة لرئيس الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية … Readmore

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