سعيد بن جبير أمهر لاعبي الشطرنج وإتقان الكرة يفتح لصلاح الدين طريق العلاقة بالسلطة.. الألعاب الرياضية في تاريخ المسلمين

2021/12/12 | 12:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للحياة في الحضارة الإسلامية وجوهٌ أخرى خلافَ ما هو شائع؛ فلم يكن المسلمون فقط أهل حرب ونِزال رِكاب ومسجد ومدرسة وكِتاب، ودولة مترامية الأطراف ممطرة بالخراج مفعمة بالقوة زاهرة بالعمران، بل عرف المسلمون كذلك الهزل اللطيف واللعب النظيف، وضروبا من … Readmore

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