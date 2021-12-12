2021/12/12 | 12:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني القت مفارز الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ،الأحد، القبض على أحد مروجي المخدرات في محافظة الأنبار.وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “بمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة إحدى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال أحد مروجي المخدرات في الانبار المركز الخبري الوطني.

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