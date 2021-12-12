وصول باخرة محملة بـ44 الف طن من الرز التايلندي الى العراق

2021/12/12 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة التجارة، الاحد، وصول الباخرة (M/V BEINDA) المحملة بالرز التايلندي المنشأ والمخصص لصالح السلة الغذائية.

وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الباخرة وصلت الى منطقة الادلاء والمحملة بمادة الرز التايلندي المستورد وبكمية (44,000 ) طن".

وأضافت أن "ملاكات السيطرة النوعية في ام قصر باشرت بسحب النماذج لاجراء الفحوصات المختبرية عليها بغية التاكد من سلامة المادة".

وأفصحت الموسوي في ذات الوقت عن قرب "وصول كميات اخرى من مادة الرز وذلك دعما للسلة الغذائية".

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