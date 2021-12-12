وزير المالية: ضياع الوفرة المالية في العراق بسبب غياب السياسة الاقتصادية أكثر من السرقة والفساد

2021/12/12 | 12:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير المالية علي علاوي أن الوفرة المالية ما بين أعوام 2009-2013 ضاعت بسبب غياب السياسة الاقتصادية عن السياسيين والاقتصاديين العراقيين خلال تلك الأعوام المنصرمة.وأضاف علاوي قائلا أن أضرار الهدر الكبير وسوء استخدام الموارد أكثر من السرقة والفساد وأن … Readmore

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