الحكيم: نجدد موقفنا الداعي إلى وحدة الصف الفيلي وحذرنا من الإلتفاف على استحقاق هذا المكون المهم

2021/12/12 | 12:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم من الإلتفاف على استحقاق الفيليين، معتبرا انهم يمثلون حلقة وصل بين الشيعة والكورد.والتقى الحكيم بجمع من أعضاء التحالف العراقي للكورد الفيليين، وفقا لبيان صادر عن مكتبه .وأشار الحكيم خلال لقائه الى “التاريخ … Readmore

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