العراق يتسلم قرابة 50 الف طن من الرز التايلندي (صور)

2021/12/12 | 12:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن

وصول الباخرة (M/V BEINDA) المحملة بالرز

التايلندي المنشأ والمخصص لصالح السلة

الغذائية.

وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة

المواد الغذائية لمى الموسوي في بيان

تلق

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