عودة انقطاع التيار الكهربائي .. اسئلة واجوبة

2021/12/12 | 12:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

السؤال الأول:

تعاني وزارة الكهرباء في الوقت الحالي

من ضعف التخصيصات المالية وترهن نجاح

زيادة الانتاج وتغطية الحاجة بتوفر

الاموال

وتتراوح موازنة الكهرباء سنويا بنحو

اقل من ١٠ مل

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