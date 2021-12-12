حرب المياه تطرق الأبواب

2021/12/12 | 12:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

شحة المياه ليست هينة على العراق

والعراقيين يمكنها أن تمر علينا مرور

الكرام بل أمر بالغ الأهمية لا ينبغي

السكوت عنه أو ترك الموضوع دون التذكير

به ليل نهار.

العراق مهدد بالجفاف وفقدان

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