الشطري: نواجه تحديات جديدة وأجرينا عدد من التغييرات في مواقع قيادية ومتقدمة

2021/12/12 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني، إجراء عدد من التغييرات في مواقع قيادية ومتقدمة.

كما كشف رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري عن إحالة عدد من العاملين المخالفين إلى القضاء كسابقة بهذا الموضوع.

وقال ان التحديات الكبيرة التي تواجهنا يتطلب منا دائماً أن نحدث آليات العمل.

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