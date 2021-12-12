استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بالديوانية

2021/12/12 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانيةافاد مصدر امني، اليوم الاحد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بالديوانية.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم مستهدفة رتلاً للدعم اللوجستي تابعا للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظة الديوانية"، لافتاً ان "الحادث لم يسفر عن اي اصابات".

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