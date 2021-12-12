اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور

2021/12/12 | 12:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اعلنت سلوفاكيا، اكتشاف أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا (كوفيد-19).وذكرت صحيفة ذا سلوفاك سبيكتيتور السلوفاكية، أن حالات الإصابة الثلاث وصلت جميعا من دول صنفتها هيئة الصحة العامة في سلوفاكيا على أنها "خطرة"..مشيرة إلى أنهم اتبعوا تعليمات خبراء الصحة بعد وصولهم إلى البلاد، إذ تواصلوا مع هيئة الصحة العامة ودخلوا في عزلة ذاتية".وأشارت السلطات إلى أن المصابين الثلاث قد تلقوا سابقا جرعتين من لقاح كوفيد-19، ولديهم أعراض خفيفة فقط"./انتهى2

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