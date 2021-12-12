العثور على مضافة وصاروخ معد للتفجير في جبال حمرين بديالى

2021/12/12 | 12:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / دمرت قوات الحشد الشعبي مضافة لفلول داعش الاجرامي في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.وذكر مصدر في اعلام الحشد لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / أن “قوة من اللواء الأول بالحشد الشعبي عثرت على مضافة لعناصر داعش في سلسلة جبال حمرين شمال شرق بعقوبة وصاروخ معد للتفجير وأسلاك تدخل في صناعة الألغام خلال العمليات المستمرة في جبال حمرين شمال شرق بعقوبة .واضاف ان مفارز مكافحة المتفجرات دمرت المضافة بشكل كامل ورفعت المواد الاخرى دون حادث يذكر ./انتهى

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