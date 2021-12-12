“عراقي نيوز” ينشر رابط نتائج القبول المركزي في الجامعات والكليات والمعاهد

2021/12/12 | 12:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ينشر “عراقي نيوز”، اليوم الأحد، رابط نتائج القبول المركزي في الجامعات والكليات والمعاهد للعام الدراسي 2021-2022.وأدناه رابط نتائج القبول المركزي في الجامعات والكليات والمعاهد: https://university.dirasat-gate.org/

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