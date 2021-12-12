عالم أوبئة تنبّأ بدقة بالزيادة الكبيرة في الوفيات التي سببها متغير دلتا لفيروس كورونا.. ما التالي برأيه في الجائحة؟

2021/12/12 | 12:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدكتور مايكل أوسترهولم، عالم أوبئة تنبّأ بدقة الارتفاع المفاجئ في الحالات الناجمة عن "متغير دلتا" وعدد الوفيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، يناقش متغير أوميكرون وما هو التالي للولايات المتحدة فيما يتعلق بالوباء

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