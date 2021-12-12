السياسة... - غسان صابور

2021/12/12 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور الـسـيـاسـة...السياسة بالعالم القديم..



أيام كانت روما تحكم ثلاثة أرباع العالم المعروف...



كانت كلمة سياسة تقال Politis..



مما يعني تهذيب وخدمة الشعب...



وخلال مرضي بهذين الشهرين الماضيين..



بلا أنترنيت..



ولكن بغرفتي بالمستشفى..



شاشة تلفزيون صغيرة..



فيها قنوات إخبارية فرنسية معدودة...



هيمنت فيها أخبار التحضيرات للانتخابات الرئاسية القادمة..



بشهر نيسان وأيار القادم...



كنت مجبرا للمتابعة..



حيث كان ال ......





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