مداهمة بأمر من الداخلية.. عسكري في

2021/12/12 | 12:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت السلطات الكويتية، السبت، من مداهمة منزل يصنع داخله الخمور، ليتبين بعدها أن من يديره هو عسكري في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أما مساعداه فهما من الجنسية النيبالية، بحسب صحيفة "الأنباء".

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