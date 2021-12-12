الدفاع المدني: اخماد حريق اندلع بمخزن في وزارة العمل

2021/12/12 | 12:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، الدفاع المدني يخمد حادث حريق داخل مخزن في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .وذكرت المديرية، في بيان، أن “فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق بسيط اندلع داخل مخزن على سطح بناية داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وسط بغداد”.وأضافت: “حيث طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران وابعدت خطر […]

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