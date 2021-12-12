صالح: يجب انهاء التجاوز على الدولة واضعافها واختراقها وانتهاك سيادتها

2021/12/12 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن ترسيخ الحكم الرشيد يبدأ باستعادة ثقة الشعب في النظام السياسي.

واكد صالح ان أكبر الدروس المُستقاة من مئوية الدولة العراقية هو الحاجة المُلّحة للحكم الرشيد، مبينا ان العراق على اعتاب استحقاق وطني مهم بتشكيل حكومة جديدة يجب ان تكون مُقتدرة ومن الضروري الانطلاق نحو عقد سياسي واجتماعي جديد ضامن للسلم الأهلي يقوم على مُراجعة موضوعية لأخطاء وتجارب الماضي.

وأشار صالح الى ان الشيعة والسنّة والكرد، وباقي المكونات غير راضون عن الوضع الراهن، ويُقرّون باستحالة استمراره.

ولفت إلى ان أحد أكبر تحديات الحكم الرشيد، هي الخلل البنيوي في منظومة الحكم بعد العام 2003، لأنها لا تفي بمتطلبات العراقيين مشددا على ضرورة انهاء التجاوز على الدولة واضعافها واختراقها وانتهاك سيادتها..



واكد ان ظاهرة الفساد الخطيرة تُمثل عائقا امام الحكم الرشيد كونها مُرتبطة بالعنف والإرهاب وتغذية الانقسامات وتهديد السلم المجتمعي

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