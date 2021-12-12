الرئيس صالح بمناسبة مئوية الدولة: العلاقة الكردية مع بغداد فيها اشكاليات والفساد يعوق الحكم الرشيد

2021/12/12 | 12:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح أن إشكالية العلاقة الكوردية مع بغداد التي رافقت بواكير تأسيس الدولة لا تزال قائمة، لافتا الى أن ظاهرة الفساد الخطيرة تمثل عائقاً امام الحكم الرشيد.وقال برهم صالح في مقال له بمناسبة مئوية الدولة … Readmore

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