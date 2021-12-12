2021/12/12 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ارتفاع أسعار القمح عالمياً..السوداني يقدم مقترحاً للحكومة لتشجيع الفلاحين

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