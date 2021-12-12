2021/12/12 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الأحد، من العثور على جثة شاب مقتول داخل عجلته في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "القوات الأمنية تمكنت من العثور على جثة شاب مقتول داخل عجلته في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار".

وأضاف أن "الجثة تعود لشاب من اهالي قضاء الشطرة، تعرض لإطلاق نار في الرأس"، مبيناً أن "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقاً موسعاً بالجريمة للوصول إلى ملابساتها".

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