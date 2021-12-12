ضبط مسافرين عراقي وآخر أجنبي بحبوب مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي

2021/12/12 | 13:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت هيئة المنافذ الحدودية القبض على مسافرين عراقي وآخر أجنبي الجنسية بحوزتهما (400) حبة مخدرة حاولا تهريبها وإدخالها البلاد .وذكرت الهيئة في بيان : ان عملية الضبط تمت من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع المفرزة المشتركة من مركز كمرك المنفذ وشرطة الكمارك ومفرزة (k9 )./انتهى3

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