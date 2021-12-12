اللواء الأول بالحشد يدمر مضافة ثانية لداعش في سلسلة جبال حمرين

2021/12/12 | 13:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/عثرت قوة من اللواء الأول بالحشد الشعبي على مضافة ثانية لعناصر داعش في سلسلة جبال حمرين.وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي , انه تم تدمير المضافة بشكل آمن لكي لا تستخدم مجددا من قبل الإرهابيين".وكانت خلية الإعلام الأمني قد اعلنت الشروع بعملية امنية من خمسة محاور بتفتيش سلسلة جبال حمرين.وذكرت في بيان: ان قيادة عمليات ديالى من خلال الفرقة الاولى وقيادة قاطع ديالى بالحشد الشعبي شرعت، بعملية امنية من خمسة محاور لتفتيش مناطق سلسلة جبال حمرين."/انتهى2

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