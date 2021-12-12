توجّه بربط منصَّة الرقم الوظيفي بالبطاقة الوطنية الموحّدة

2021/12/12 | 13:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن توجه بربط منصَّة الرقم الوظيفي بالبطاقة الوطنية الموحَّدة.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، إن “مجلس الوزراء أوعز في العام 2017 الى مركز الإحصاء بالوزارة بتشكيل منصة الرقم الوظيفي، إلا أن المشروع توقف بسبب الظروف التي واجهت البلاد في ذلك الوقت”، مبيناً، أن “وزارة التخطيط كلَّفت لجنة في العام 2020 لوضع الآليات والإجراءات المطلوبة من أجل تنفيذ المنصة”.وأوضح، أنه “تمَّ تشكيل لجنة الأمر الديواني 55 برئاسة رئيس مركز الإحصاء، وتمَّت مفاتحة مؤسسات الدولة كافة والوزارات والمحافظات بتزويد وزارة التخطيط البيانات الخاصة بموظفيها، إذ تمَّ إرسال فرق من الوزارة […]

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