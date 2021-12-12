البنك المركزي العراقي يوقع مذكرة تفاهم مع مصرف الامارات

2021/12/12 | 13:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلن البنك المركزي، اليوم الاحد، توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.وذكر بيان للبنك المركزي تلقاه “المركز الخبري الوطني” ، ان “محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، […]

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