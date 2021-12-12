القبض على متهمين بالابتزاز الالكتروني وتزوير لوحات العجلات في بغداد

2021/12/12 | 13:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت مفارز مكافحة الإجرام، من القاء القبض على متهم بقضايا الابتزاز الالكتروني وآخر بتزوير لوحات العجلات في بغداد.وذكرت مديرية مكافحة اجرام بغداد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان مفارزها تمكنت من القاء القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني بالجرم المشهود بعد قيامه بابتزاز احدى الفتيات وتهديدها بنشر صورها الخاصة …

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